أدت جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.
#قناة_القرآن_الكريم | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د. ماهر المعقلي من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 14 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/F5XNxGUm86
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 14, 2022
صلاة التراويح بالمسجد الحرام:
وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي ليلة الرابع عشر من شهر رمضان 1443هـ.
#قناة_السنة_النبوية | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د. خالد المهنا من صلاة التراويح من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 14 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/BVRTjaNQKq
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 14, 2022
صلاة التراويح المسجد النبوي:
كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور د. خالد المهنا.
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