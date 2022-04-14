أدت جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د. ماهر المعقلي من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 14 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/F5XNxGUm86

— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 14, 2022

صلاة التراويح بالمسجد الحرام:

وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي ليلة الرابع عشر من شهر رمضان 1443هـ.

#قناة_السنة_النبوية | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د. خالد المهنا من صلاة التراويح من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 14 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/BVRTjaNQKq — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 14, 2022

صلاة التراويح المسجد النبوي:

كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور د. خالد المهنا.