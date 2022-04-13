أدى جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.

صلاة التراويح بالمسجد الحرام:

وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور الشيخ عبدالله بن عواد الجهني ليلة 13 رمضان 1443هـ.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د.عبدالله بن عواد الجهني من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 13 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/PDx0dfDjBe — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 13, 2022

صلاة التراويح المسجد النبوي:

كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الشيخ أحمد بن طالب حميد.