كشف محمد الشرهان، أشهر راوٍ شعبي في الخليج، عن قصة البسطة التي افتتحها في سوق الديرة القديم بالرياض لبيع المنتجات برأس مال 40 ريالًا.

محمد الشرهان يروي قصة "البسطة" التي افتتحها بـ40 ريال لبيع المنتجات في سوق الديرة القديم#ذات_محمد_الشرهان @SamiAlJaber pic.twitter.com/PUkRZxJaZM

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 11, 2022

قصة نجاح:

وقال الشرهان خلال حواره إلى برنامج “ذات المذاع على قناة السعودية: إن والده كان يمتلك دكانًا صغيرًا في “سوق الديرة القديم” بجوار “سوق الحساوية” لبيع العطور الثياب والملابس.

وتابع أن جده أراد تعليمه البيع والشراء، ولكن حتى لا يضيق على والده في الدكان، أعطاه 40 ريالًا كرأس مال ليبدأ بها، ويشتري منتجات ويبيعها على بسطة، موضحًا أنه كان معروفًا في مدرسته بأنه أغنى طالب في وقتها في الفصل، بسبب المنتجات التي يبيعها من بسطته.

رسالة للشباب:

ووجه الشرهان رسالة إلى الشباب وقال: كونوا قدوة لغيركم في الأعمال الطيبة، متابعًا: “أحرص دائمًا على أني أقدم الشيء المفيد.. وأحيانًا أبهر السالفة”.