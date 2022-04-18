كشف ميكانيكي الطائرات سليمان الطريف عن بعض تفاصيل طفولته ونشأته وكيف تأثر بالجو الأسري الذي نشأ فيه وكيف التحقت أمه بالمدرسة بعدما تجاوزت سن الأربعين.

سليمان الطريف:

من شغف أمي بالدراسة التحقتْ بمدرسة أخواتي بعد سنّ الأربعين كانت تمشي لها يوميا حتى لا تركب الباص معهن ويعرف أحد بأنها تدرس في نفس الفصل@Mofeed_n اشترك بعرض رمضان على الباقة السنويةhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سليمان_الطريف_من_الصفر pic.twitter.com/0ngQraxceZ — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 18, 2022

قصة شغف سعودية

وقال الطريف خلال برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC1 إن والده قدم إلى الدنيا في عام شهد أوبئة عالمية حيث كانت الحمى الإسبانية منتشرة مشيرًا إلى أن والدة والده جهزت لابنها الكفن ترقبًا لموته في أي لحظة لكن الله كتب له الشفاء.

وأضاف أن أمه كانت شغوفة بطلب العلم للحد الذي دفعها للالتحاق بالمدرسة التي كانت تدرس فيها بناتها في نفس الوقت.

وأشار إلى أن والدته كانت لا تركب الحافلة مع بناتها رغم أنها تدرس معهن في نفس المدرسة حتى لا تسبب لهن الحرج حين يعرف باقي الطالبات أنها أمهن وتدرس معهن بنفس المدرسة.