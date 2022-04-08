كشف الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ، وزير الزراعة والمياه السعودية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً، تفاصيل قصة إنسانية مؤثرة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض.

قصة الطائرة التي أرسلها الملك سلمان لنقل الدكتور #عبدالرحمن_آل_الشيخ إلى الرياض لحضور الصلاة على أبيه@Mofeed_n

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00MTfh#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/izMEMAIlpD — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 7, 2022

وقال الوزير الأسبق خلال استضافته في برنامج اللقاء من الصفر تقديم مفيد النويصر على قناة MBC1 اليوم إنه كان في روما لحضور اجتماع منظمة الفاو وفي نهاية اليوم وبعد وصوله إلى الفندق وجد عدة رسائل من الديوان الملكي فرد عليها على الفور.

موقف إنساني من الملك سلمان

ولفت إلى أنه من بين الرسائل التي وصلته رسالة من الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض قال له فيها : إن الوالد كان مريضاً وتوفاه الله مقدماً إليه التعازي.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن الملك سلمان أخبره بأنه تم إرسال طائرة من الديوان الملكي إلى روما لإحضار الوزير إلى الرياض للصلاة على أبيه قبل دفنه.