روى رئيس شعبة جراحة الأعصاب في مستشفى الملك فيصل، الطبيب الألماني بيتر بير، قصة عشقه للمملكة وزواجه من مواطنة سعودية.

وقال الطبيب الألماني، خلال حديثه في قناة ”SBC“: إنه عندما جاء إلى المملكة لم يكن متزوجًا، ووجد الجو العام فيها مريح بالنسبة له فقرر أن يستقر في المملكة.

الحيوية أكثر في المملكة:

وأضاف أن الوضع في المملكة أصبح بالنسبة له أكثر سهولة، مضيفًا أنه يرى الحيوية أكثر في المملكة، لافتًا إلى أنه بعد عدة أشهر تعرف على زوجته.

وتابع إلى أنه لم يكن يعرف كيف يتصرف مع المرأة السعودية، وكان حريصًا على ألا يرتكب أي أخطاء، وبالفعل لم يرتكب أخطاء، وتزوج من استشاري المخ والأعصاب، المواطنة إيناس سعد، وفقًا لما ذكره.

من جهتها، روت المواطنة الطبيبة إيناس قصة تعارفها على “بيتر”، مضيفةً أنها وجدت الكثير من الأمور المشتركة بينهما، وتكلل هذا الأمر بالزواج وإنجاب طفلين.