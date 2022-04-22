يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره نادي الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني، فيما حقق الدحيل الفوز على حساب نادي باختاكور الأوزبكي بثلاثية نظيفة.

الصدارة هدف لـ التعاون:

وفقد نادي التعاون الصدارة، بعد تفوق الدحيل على باختاكور الأوزبكي، حيث يعاني الذئاب من فقدان حظوظهم المباشرة في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وطبقًا لنظام الصعود، فيحق لفرق الصدارة أن تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، فضلا عن أفضل ثلاث ثوانٍ في المجموعات، شرقًا وغربًا، وبالتالي يواجه التعاون أزمة في التأهل بعد التعادل.

وفي حالة فوز التعاون على الدحيل، يعود الذئاب إلى صدارة المجموعة من جديد وانتظار الحسم في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

ترتيب المجموعة:

ويحتل الدحيل المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يأتي التعاون في الوصافة برصيد 7 نقاط، وسباهان أصفهان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل باختاكور في المركز الأخير بـ 3 نقاط.