تقام مباراة الاتحاد والفيحاء غدًا في نصف نهائي كأس الملك، حيث يواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة الهلال والشباب الليلة.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث تُنقل المباراة على قناتي SSC 1 SD و SSC 1 HD.

عارف يتوقع تأهل الاتحاد والهلال للنهائي

وفي وقت سابق، توقع الناقد الرياضي جمال عارف تأهل ناديي الهلال والاتحاد إلى نهائي كأس الملك في موسم 2021/ 2022.

وقال عارف في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “مع كامل احترامي وتقديري لـ الشباب والفيحاء، ولكن الهلال وكذلك فريق الاتحاد سيتأهلان للنهائي، والبطولة بعد ذلك تعرف من هو صاحبها”.