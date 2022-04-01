بعد مرور 11 عامًا تقريبًا تعود وتضيء قناديل أبها مجددًا، والتي بدأت ترى النور منذ تسلم المنشأة الجديدة، ببرامج نوعية بمشاركة (31 جهة) من الجهات الحكومية والمؤسسات غير ربحية والقطاع الخاص، ضمن إطار رسالة النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتعتبر أحد ممكنات إستراتيجية منطقة عسير (قمم وشيم)، وتستهدف كافة شرائح المجتمع المحلي.

وبالشراكة مع إدارة تعليم منطقة عسير يستضيف نادي أبها بطولة المدارس الخاصة، وبطولة كرة الطائرة والسلة والألعاب المختلفة، بمشاركة فرق محلية وأجنبية، خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وتقام في هذه الفعاليات الخيمة الرمضانية، وتتولى الإشراف عليها جمعية الجنوب النسائية بأبها للأسر المنتجة والحرفيين، وعدد من الأنشطة الأخرى، وتتضمن الفعاليات الرمضانية مسابقة تحفيظ القرآن الكريم، والمسابقات الثقافية، ولقاء خاص يجمع قدماء نادي أبها في أجواء أخوية مميزة.

وفي الختام، شكر خاص لـ المشرف على البرنامج فهد آل مفرح، وفريق عمله من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص على هذه الفعاليات التي تخدم المجتمع وتعيد الأبهاويين إلى ناديهم.