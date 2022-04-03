يستضيف نادي الهلال نظيره الشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الملز”.

الكفة متساوية في مواجهات كأس الملك:

وتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الشباب خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في أربع مواجهات تاريخية، حيث حقق كل فريق الفوز في مواجهتين.

وتمكن لاعبو نادي الهلال من تسجيل خمسة أهداف، فيما أحزر فريق الشباب ستة أهداف في شباك الزعيم، خلال المواجهات التي جمعت بينهما في بطولة “كأس الملك”.

المواجهة الأخيرة بشرة خير لـ الشباب:

كان آخر المواجهات التي جمعت فريق الهلال مع الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، عام 2014، في الدور ربع النهائي.

وحقق الشباب الفوز بهدف نظيف في هذه المباراة على حساب الهلال، ليتأهل للدور ربع النهائي ويحقق لقب كأس خادم الحرمين في هذا العام.

ويسعي نادي الهلال لتحقيق الفوز الليلة على حساب الشباب، أملًا في العودة لمنصات التتويج قريًبا، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.