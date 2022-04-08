ضمن إطار قرار عودة السفير السعودي استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان أكد جهاد العبيد الكاتب السياسي أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمصالح العرب مُطلق وهذا ينطلق من موقع المملكة الريادي والقيادي في العالم الإسلامي والعربي، مشيرًا إلى أن عودة السفير جاءت بعد أن قدمت الحكومة اللبنانية ما يجعل التواصل معها منطلقًا من المصالح المشتركة.

قرار مهم من المملكة

وبين العبيد لـ”المواطن” أن هذا القرار مهم لدرء مفسدة مَن يعمل لمصالح خارجية معادية للأمن القومي العربي، ومواقف المملكة مشهودة منذ عقود وهي بذلك تكون أعطت الفرصة تلو الأخرى للبنان الشقيق للعودة إلى الحضن العربي، ولا شك أن الجميع سيرحب بمشاهدة حزب الله يتخلى عن سلاحه ويقدّم مصلحة لبنان عمن سواه ويشارك بشكل بنّاء لخدمة لبنان والعرب والنهوض من المأزق الذي وضعه فيه.

ضمانات من حكومة لبنان

وأضاف العبيد أن الحكومة اللبنانية قدّمت ضمانات توقف عبث حزب الله مما ينأى بلبنان عن التدخل بالشؤون الإقليمية، وهي فرصة قدمتها المملكة لإثبات جدية الدولة اللبنانية بالنهوض، فلبنان قبل أيام أعلن افلاسه ودخل في دوامة تجعله يسقط سقوطًا حرًا، وإن لم يتحرك المخلصون من أبنائه فالانهيار والتفكك سيكون مصيره ونخشى أن يتحول الأمر إلى حرب أهلية وطائفية.