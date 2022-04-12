تألق النجم البرازيلي كارلوس جونيور خلال مباراة فريقه الشباب ضد الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2022، ليخطف نجومية الجولة الثانية.

كارلوس جونيور الأفضل

وحصل كارلوس جونيور على تقييم 8.9 نقطة، ليكون أفضل لاعب ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث شارك في 82 دقيقة، وأحرز هدفين، وقام بـ29 تمريرة و9 تسديدات.

وقام كارلوس جونيور بـ11 تمريرة ناجحة في مباراة الشباب ضد الجزيرة بنسبة 79%، ويُعد الأكثر تسديدًا بـ6 تسديدات، بينهم 4 على المرمى، ولديه مراوغتان ناجحتان، وربح 4 التحامات.

الشباب يتجاوز الجزيرة الإماراتي بثلاثية

ولعب الشباب والجزيرة الإماراتي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم الشباب رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون رصيد.