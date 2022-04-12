خطف مهاجم الليوث، البرازيلي كارلوس جونيور، الأنظار خلال مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي، ليكون النجم الأبرز في صفوف الفريقين.

مباراة الشباب والجزيرة:

ولعب الشباب والجزيرة الإماراتي، مساء الاثنين، في ثاني جولات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون رصيد.

كارلوس جونيور يتألق:

وظهر كارلوس جونيور بشكل مميز في مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي، ونجح في تسجيل هدفين، ليختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أفضل لاعب في المواجهة القارية.

وقام كارلوس بـ11 تمريرة ناجحة في مباراة الشباب والجزيرة بنسبة 79%، ويُعد الأكثر تسديدًا بـ6 تسديدات، بينهم 4 على المرمى، ولديه مراوغتين ناجحتين، وربح 4 التحامات، لتمنحه شبكة “سوفاسكور” تقييم 8.9 درجة.