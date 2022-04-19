يواصل البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تألقه مع الليوث خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتبر جونيور ، هو أبرز الأسلحة الهجومية لـ الشباب، في دور المجموعات الآسيوي، بسبب فاعليته الفتاكة أمام مرمي الخصوم، والتي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة.

كارلوس يتفوق مع الشباب:

وقدم البرازيلي جونيور أداءً مميزًا بصحبة الليوث في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال آسيا، حيث شارك مع الشباب في ثلاث مباريات وسجل أربعة أهداف من إجمالي 10 سجلهم الفريق.

وتمكن البرازيلي كارلوس جونيور من تحقيق حصيلة تهديفية كبيرة مع الشباب خلال الموسم الحالي، حيث شارك مع الليوث في 25 مباراة جاءت في كل البطولات.

وخلال الـ 25 لقاء، تمكن كارلوس جونيور من تسجيل 17 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، وبالتالي يكون البرازيلي الأكثر فاعلية مع الشباب على مرمى الخصوم.