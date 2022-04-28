خطف المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري أبطال آسيا، ليقترب من تصدر قائمة مميزة.

كارلوس جونيور يسعى لمواصلة التألق

ونجح كارلوس جونيور في تسجيل 5 أهداف خلال مرحلة المجموعات، وفي حالة استمراره حتى الأدوار الإقصائية، سيحتاج إلى تسجيل هدفين آخرين، ليتصدر قائمة أفضل هداف لفريق الشباب في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا.

ويحتاج كارلوس جونيور إلى هدف واحد لمعادلة رقم مهاجم الليوث السابق، ناصر الشمراني الذي يتصدر قائمة أفضل هدافي الشباب في نسخة واحدة، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف عام 2009، حينما غادر الفريق البطولة من ثمن النهائي.

وحقق كارلوس جونيور ثاني أفضل رقم تهديفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بالتساوي مع المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، الذي نجح في إحراز 5 أهداف أيضًا في نسخة 2010.

الشباب يتأهل في الصدارة

وأنهى الشباب مرحة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي في النسخة الحالية، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا، ليكون الأقوى هجوميًا، كما حقق أعلى معدل نقاط في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.