تفاعل رسام الكاريكاتير، عبدالله صايل، مع أزمة أسعار الطيران الداخلية، وشكاوى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لدى بعض الشركات في الداخل، مقارنة بدول الجوار، حيث يضطر المواطن للانتقال لدولة مجاورة لحجز الطيران من الخارج والعودة إلى داخل البلاد.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني‬ قد تفاعلت مع شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع تذاكر الطيران، وقالت إنها ستتخذ إجراءات مباشرة لمراجعة أسعار النقل الجوي.

بيان هيئة الطيران المدني

وأكدت في بيان صحفي أن حماية حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى، وجاء في البيان: “لاحظت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً تغيراً في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.

وأضافت “نتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتركيز على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.