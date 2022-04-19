متحدين متراصين متقاربين كالبنيان المرصوص مبتغين الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، هذا ما رصدته عدسة إدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

مشاهد إيمانية وروحانية:

ووثقت رئاسة الحرمين المشاهد الإيمانية والروحانية التي رسمها زوار بيت الله الحرام خلال أداء صلاتهم في المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ويؤدي جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام الصلوات في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته.