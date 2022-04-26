شهد المسجد الحرام أمس كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذي توافدوا إليه من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام؛ لتحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته وأسطحه، وامتدت صفوف المصلين إلى جميع الساحات والمناطق المجاورة للمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه.

ليلة 25 رمضان:

ووثقت عدسة “واس” هذه الليلة ليلة 25 من رمضان في المسجد الحرام وهي من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر جانباً مما يعيشه قاصدو المسجد الحرام من أمن وأمان وسكينة واطمئنان، يقفون في صفوف متراصة كأنهم بنيان مرصوص.