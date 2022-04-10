قال الإنجليزي أوين هارجريفز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إن البرتغالي كريستيانو رونالدو يفكر بشكل صريح في مغادرة مان يونايتد بعد نهاية مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد بخسارة الأخير في الدوري الإنجليزي.

غضب كبير من كريستيانو رونالدو

وتحدث هارجريفز لـ موقع مانشستر يونايتد قائلًا: ” : “لقد كرر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون الكثير من الأخطاء، ماذا فعلوا بشكل صحيح؟”.

وأضاف: “”اللاعبون غير مجهدين، تمريراتهم كانت ضعيفة وخاطئة، حيث لم يوجهوا أي تسديدة صوب المرمى، لا أعتقد أنهم قدموا أي شيء يذكر”.

وتابع هارجريفز: ” “تابع كريستيانو رونالدو خلال تلك المباراة، لقد سئم، لم تتح له أي فرصة، قد يفكر في تغيير مستقبله”.

ماذا حدث بعد مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد ؟

وفي وقت سابق، توجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، بالاعتذار لأحد الأطفال من مشجعي نادي إيفرتون بعد أن حطم اللاعب البرتغالي هاتفه النقال بعد مباراة اليونايتد وإيفرتون ظهر أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وكانت والدة الطفل قالت عبر حسابها في “تويتر” بعد المباراة: “مباراة جميلة في كرة القدم مع نجلي جاك تحولت إلى شكوى إلى الشرطة، لأن رونالدو حطم هاتفه، أثناء تسجيل خروج اللاعب وهو غاضب”.

وأضافت: “أنا مصدومة مما فعل لاعب مان يونايتد، كيف يصف نفسه باللاعب المحترف ويفعل هذا بطفل من عمر أطفاله؟! هؤلاء اللاعبون مخربون وبلطجية كيف يمكن أن يصف شعوره إذا حدث هذا الأمر لطفل من أطفاله”.

ورد النجم البرتغالي على تصرفه عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “الأمر ليس بالسهل للتعامل مع هذا الأمر المحزن، ويجب علينا أن نكون محترمين وصبورين مع الآخرين، وخاصة الأطفال والشباب، أريد أن أعتذر عن ما بدر مني، وأدعو هذا الطفل لحضور مباراة لليونايتد في أولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية واعتذاري أيضًا”.