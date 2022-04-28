أدخل برنامج سند محمد بن سلمان الفرحة على أكثر من 3000 طفل من الأيتام وذوي الظروف الخاصة عبر مشروع محمد بن سلمان الخيري.

كساء الأيتام وذوي الظروف الخاصة:

وبحسب الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر، دعم سند محمد بن سلمان كساء 3000 من الأطفال الأيتام وذوي الظروف الخاصة بكسوة عيد الفطر في 5 مناطق وهي القصيم وجازان ونجران والجوف والحدود الشمالية.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان؟

هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.