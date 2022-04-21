كشف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس عن موعد صلاة التهجد وليلة ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام.
فيديو | عبدالرحمن السديس:
ختم القرآن ليلة 29 من #رمضان في صلاة التهجد#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/r4XMHAKaA2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2022
وقال الشيخ السديس في كلمة توجيهية في المسجد الحرام الليلة إن صلاة التهجد سوف تقام عند الساعة الواحدة إلا الربع صباحًا فيما سيكون ختم القرآن ليلة 29 من شهر رمضان المبارك.
جدول أئمة صلاة التهجد
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 من رمضان في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 22 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، مبينةً أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.
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