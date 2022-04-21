كشف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس عن موعد صلاة التهجد وليلة ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام.

وقال الشيخ السديس في كلمة توجيهية في المسجد الحرام الليلة إن صلاة التهجد سوف تقام عند الساعة الواحدة إلا الربع صباحًا فيما سيكون ختم القرآن ليلة 29 من شهر رمضان المبارك.

جدول أئمة صلاة التهجد

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 من رمضان في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 22 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، مبينةً أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله.