أشاد مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، بالمدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب يشيد بـ غوارديولا

وقال مدرب ليفربول: “بيب هو أفضل مدرب في العالم، يجب أن نتفق جميعًا على ذلك، ولا أعرف كيف يشكك البعض في هذا الأمر”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي، اليوم الجمعة، “عدم فوز غوارديولا بدوري الأبطال في المواسم الأخيرة، قد يكون من قبيل المصادفة”.

ودافع كلوب عن غوارديولا، قائلًا: “كلنا نفكر كثيرًا، قد يكون هذا سببًا في ارتكاب الأخطاء أو ربما اكتشاف الأمور الصحيحة التي يجب القيام بها، ففي كرة القدم من السهل التفكير فيما يلي المباراة وليس قبلها”.

مواجهة حاسمة بين ليفربول ومانشستر سيتي

وعلق المدير الفني الألماني على المواجهة المرتقبة، قائلًا: “أتوقع أن تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مثيرة وممتعة للجماهير”.

وتحدث عن كون المباراة حاسمة في تحديد بطل البريميرليج قائلًا: “لا يمكن تأكيد ما يعتقده الناس بل سأستعرض فقط النتائج المحتملة، إذا حققنا الفوز سنتفوق بفارق نقطتين، وإذا تعادلنا سيكون الفارق نقطة واحدة، وإذا فاز السيتي، سيتفوق بـ 4 نقاط”.

وواصل كلوب تصريحاته قائلًا: “ستكون مباراة مهمة جدًا، وستبقى بالنسبة لي ممتعة حتى إذا كنا متأخرين عن السيتي بفارق 14 أو 15 نقطة”.

وعن المنافسة القوية بين الفريقين في المواسم الأخيرة، علق كلوب قائلًا: “كان إيقاع الفريقين جنونيًا، والتغييرات التي حدثت في السنوات الأربع الماضية صعبة جدًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ظهور خصم قوي أمر مهم جدًا في أي رياضة خاصة على المدى الطويل، أعتقد أن نادال وفيدرير استمتعا بالمنافسة معًا، لذلك أنا ممتن لأن مانشستر سيتي منافس قوي، لكنه لم يضر تطورنا”.