في مشهد بديع شهدت محافظة النماص اليوم الثلاثاء سقوط كميات هائلة من البرد إلى الدرجة التي تعطلت معها الحركة المرورية بسبب كثافة البرد على الطرق.

كميات هائلة من البرد تغطي الطرق في #النماص منطقة #عسير والجهات تزيل البرد بالجرافات .. pic.twitter.com/3Ey8m1Cazo

— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) April 26, 2022

وتدخلت الجهات المختصة لإزالة البرد بالجرافات وتسهيل حركة المرور فيما دفعت الأجواء الجميلة الأهالي إلى الخروج والتنزه تحت زخات المطر.

وشهدت معظم المناطق السعودية اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد والرياح النشطة التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.