أعلن خبير التغذية الروسي، الدكتور أندريه بوبروفسكي، أنه يكفي تناول 50- 150 غرامًا من اللحم في اليوم.

لا حاجة للكميات الكبيرة:

ويشير “بوبروفسكي” إلى أن اللحم يحتوي على بروتينات من أصل حيواني، تعتبر مصدرًا مهمًّا لا غنى عنه للأحماض الأمينية الأساسية في جسم الإنسان؛ ولكن لا حاجة لتناول هذه المادة الغذائية بكميات كبيرة؛ بل يكفي تناول 50- 150 غرامًا منها في اليوم؛ بحسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن راديو “سبوتنيك”.

ويقول: “يجب في المتوسط أن يحصل الجسم على 15% من السعرات الحرارية اليومية من البروتينات ذات الأصل الحيواني، وهذا يعادل 50- 150 غرامًا من اللحم في اليوم”.

ويضيف: “ولكن ليست جميع منتجات اللحوم مناسبة للاستهلاك اليومي والحصول على الفائدة المطلوبة منها؛ لأن بعض هذه المنتجات يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة للجسم”.

تقليل اللحوم الحمراء:

ويتابع: “يجب التقليل من تناول اللحوم المحتوية على دهون ضارة -وهي اللحوم الحمراء مثل لحم البقر ولحم الضأن- التي يُنصح بتناولها مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر”.

ووفقًا له؛ فيمكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء، إلى تطور أمراض خطيرة وتقليص متوسط العمر المتوقع.

وأرف: “كلما زادت كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي، يقل متوسط العمر المتوقع؛ لأن الدهون السيئة تسبب تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية، كما أن منتجات هضم اللحوم هي مواد سامة للأغشية المخاطية في الأمعاء؛ مما يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان”.

ويضيف: “من الأفضل تناول الدواجن أو لحم الضأن الصغير؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون”.

ويشير الخبير إلى أنه لا ينصح مَن تجاوز الستين من العمر بتناول اللحوم بأنواعها يوميًّا، وللحصول على الأحماض الأمينية اللازمة عليهم تناول الأسماك والمأكولات البحرية والفطر والجبن النباتي “توفو” المصنوع من حليب الصويا.