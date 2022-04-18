كشفت أحدث البيانات، اليوم الاثنين، حول إصابات فيروس كورونا حول العالم ، حيث ارتفع إجمالي الإصابات قرب 504.6 مليون حالة حتى صباح اليوم ، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.17 مليار.

إجمالي الإصابات

وأظهرت أحدث البيانات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم ، أن إجمالي إصابات كوفيد -19، وصل إلى 504 ملايين و 577 ألف حالة.

حالات الوفاة

كما أظهرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و198 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و169 مليون جرعة.