وجه المدير الفني الروماني كوزمين كونترا اعتذاره إلى جماهير الاتحاد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء، مؤكدًا إهدار العديد من الفرص.

كوزمين كونترا يؤكد أن الخسارة غير متوقعة:

وقال كوزمين كونترا: “أهنئ الفيحاء على الفوز والتأهل.. ولكن الخسارة غير متوقعة، لم يحالفنا الحظ، حاولنا وخلقنا الفرص وصلنا للمرمى من مرة، والحارس كان موفقًا أكثر من اللازم”.

وتابع خلال تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “في نفس الوقت، كان ينقصنا أشياء كثيرة أعتذر للجماهير، اللاعبون حاولوا لكن كان ينقصنا الكثير، وسنحاول التركيز في المباريات القادمة”.

ما افتقده الاتحاد في المباراة:

وعن الأمر الذي افتقده الاتحاد، قال كوزمين كونترا: “كان ينقصنا الشراسة الدفاعية أول 25 دقيقة، والقرارات أمام المرمى لم تكن صحيحة بالشكل المطلوب، كنا نلعب مباراة بطموح صعب أمام الفيحاء”.

واختتم كوزمين كونترا تصريحاته قائلًا: “ولكن لا يوجد شيء أحمله للاعبين الحارس كان موفقًا، كان هناك فرصة رومارينيو وحمدالله في الشوط الأول وأكثر من 6 فرص في الشوط الثاني، ولم نستغلها”.

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، ونجح الفريق البرتقالي في الفوز بهدف دون رد سجله محمد أبو سبعان خلال أحداث الشوط الأول، ليضرب موعدًا مع الهلال في النهائي.