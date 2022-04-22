أكد المدير الفني الروماني كوزمين أولارويو صعوبة مباراة فريقه الشارقة الإماراتي ضد الهلال، منتقدًا في الوقت ذاته غياب تقنية الـVAR عن مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

كوزمين يؤكد صعوبة مواجهة الهلال

وعلق كوزمين على المواجهة المرتقبة قائلًا: “سنخوض مباراة صعبة أمام بطل آسيا، يجب أن ننسى ما حدث في المواجهة الماضية، نستعيد أنفسنا ونحارب مجددًا، تبقى لنا مباراتين يجب أن نعطي خلالها أقصى ما لدينا”.

وواصل مدرب الشارقة الإماراتي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “أتمنى أن لدي قائمة لاعبين مميزة مثل الهلال حتى أداور بين اللاعبين، وفريقنا لا زال بمرحلة بناء”.

وأبدى كوزمين استياءه لغياب تقنية الفيديو، وقال: “لا أفهم بطولة بمثل هذه القوة لا يوجد بها تقنية VAR، هذا ليس عذرًا، ولكن حدثت لنا أخطاء فادحة تضررنا منها المباراة الماضية”.

سالم سلطان يعلق على المواجهة

وفي السياق ذاته، علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، سالم سلطان على المواجهة قائلًا: “نلعب أمام متصدر المجموعة والفريق المرشح للبطولة ولدينا 90 دقيقة نسعى لإعطاء كل ما لدينا”.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.