كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بصدد التخلص من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والتعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقاد بوتشيتينيو الفريق الباريسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه، بعد التعادل مع نادي لانس.

بوتشيتينيو لن يدرب مانشستر يونايتد

وكان مدرب توتنهام السابق في طريقه ليصبح المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي تعاقد مع الهولندي ”إريك تن هاغ“ ليخلف الألماني ”رالف رانجنيك“ في الصيف.

وذكرت صحيفة Le Parisein الفرنسية أن بوتشيتينو في طريقه لمغادرة النادي الباريسي، مع التركيز على ضم كونتي الذي يحقق نتائج إيجابية مع فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي مؤخرًا.

زيدان مرشح أيضًا لتدريب باريس سان جيرمان

وعلى الرغم من اهتمام المدرب الإيطالي بتدريب باريس سان جيرمان، لكن يُقال إن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان هو المدرب المفضل لقيادة النادي الباريسي.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حقق أول لقب له مع البي إس جي وفي مسيرته كمدرب بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، كما أضاف النجم ليونيل ميسي البطولة رقم 39 في مسيرته.

وكان البي إس جي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022 من الدور ثمن النهائي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.