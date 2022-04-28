من المقرر أن يتخطى كويكب ضخم “يحتمل أن يكون خطرًا” الأرض، اليوم الخميس؛ وفقًا لوكالة “ناسا”.

تفاصيل الكويكب:

ويبلغ قُطر الكويكب، المسمى 418135 (2008 AG33)، ما بين 1150 و2560 قدمًا (350 إلى 780 مترًا)، وسيقتحم مدار الأرض بسرعة 23300 ميل في الساعة (37400 كم/ساعة). ولحسن الحظ، من المتوقع أن يمر الكويكب عبر كوكبنا دون التعرض لخطر الاصطدام، حيث سيكون على بُعد حوالي مليوني ميل (3.2 ملايين كيلومتر) من الأرض، وهو ما يقرب من ثمانية أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.

وقد يبدو هذا مسافة كبيرة؛ ولكن وفقًا للمعايير الكونية؛ فهو في الواقع على مرمى حجر؛ وفق “روسيا اليوم”.

وتحدد “ناسا” أي جسم فضائي يقع ضمن 120 مليون ميل (193 مليون كيلومتر) من الأرض “كجسم قريب من الأرض”، وأي جسم سريع الحركة ضمن 4.65 ملايين ميل (7.5 ملايين كيلومتر) على أنه “يحتمل أن يكون خطيرًا”.

مراقبة دقيقة:

وبمجرد وضع علامة على الأجسام، يراقبها علماء الفلك عن كثب، ويبحثون عن أي انحراف عن مسارها المتوقع؛ يمكن أن يضعها في مسار تصادم مع الأرض.

وتم اكتشاف صخرة الفضاء القادمة لأول مرة في 12 يناير 2008، من قِبَل مرصد Mt. Lemmon SkyCenter في أريزونا، وآخر مرة تجاوز الأرض في 1 مارس 2015؛ وفقًا لمركز “ناسا” لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS).

ويتأرجح الكويكب بالقرب من كوكبنا كل سبع سنوات تقريبًا، ومن المتوقع أن يأتي قريبًا في 25 مايو 2029.