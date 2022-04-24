أوضح البنك المركزي السعودي كيف يتم الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال؟

ولفت البنك المركزي إلى أنه يتم الاحتيال المالي عبر تزوير أرقام الاتصال من خلال استخدام برمجيات مخصصة لإخفاء رقم المتصل الحقيقي وتغييره إلى رقم آخر مثل رقم جهة عامة أو مالية، والاتصال على الأفراد لطلب الإفصاح عن بيانات حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بهدف الاحتيال المالي.

تجنب الاحتيال:

أما كيفية تجنب عمليات الاحتيال المنفذة عبر تزوير رقم المتصل فتكون من خلال إغلاق الخط وعدم التجاوب مع أي اتصال يطلب من الشخص الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية لأن هذه البيانات سرية وخاصة بالمستخدم فقط.

وشدد البنك المركزي على ضرورة أن يكون المستخدم واعيًا لأن الجهات العامة والمؤسسات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بيانات الحسابات والبطاقات المصرفية.