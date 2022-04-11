كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قرر الانضمام لـ ريال مدريد الإسباني في صيف 2022.

كيليان مبابي يرفض التجديد لـ باريس سان جيرمان

وقال مبابي بأنه يريد أن يكون الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

مبابي يختار ريال مدريد

وذكر رومانو عبر حسابه في “تويتر” : “سوف يلعب مبابي مع ريال مدريد، اللاعب ليس لديه شك في ذلك”.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى الآن، وسط أنباء باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

ويلعب مبابي مع باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.