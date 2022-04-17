ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة كيمائيات الميثانول “كيمانول” السعودية، 243.6%، إلى 102.7 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 29.88 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي نمت الأرباح بنسبة 28.6%، حيث كانت في الربع السابق 79.8 مليون ريال.

الأرباح التشغيلية

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 112.7 مليون ريال، مقابل 35.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 214.4%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية “تداول”، إن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد بشكلٍ عام.