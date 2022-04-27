قرر المدير الفني الهولندي جون بروم منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون راحة من التدريبات الجماعية؛ بسبب فترة التوقف الحالية.

راحة للاعبي التعاون:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين 3 أيام راحة، على أن تعود التدريبات الجماعية يوم 30 رمضان؛ استعدادًا لمباراته ضد فريق الاتفاق.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حصة تدريبية، مساء اليوم الأربعاء، حيث أدى اللاعبون الذي شاركوا أمام باختاكور تمارين استشفائية في الصالة الرياضية، فيما فرض بروم تمارين لياقية وفنية لبقية اللاعبين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد خسر أمام باختاكور في الوقت القاتل بنتيجة 5/ 4، ليودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سكري القصيم في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتفاق، يوم 5 من شهر مايو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز الـ15.