بات ملف المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، هو حديث الصحافة الإنجليزية خلال الفترة الأخيرة، حيث طُرحت العديد من الأسماء الكبيرة على طاولة الشياطين الحمر من أجل تدريب الفريق في الموسم الجديد.

منافس جديد لـ مان يونايتد على إيرك تين هاغ‏:

ويعتبر إيرك تين هاغ ‏ المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، هو أقوى الأسماء التي تقترب من القيادة الفنية للشياطين الحمر، خلال الموسم الجديد.

وأشارت التقارير الصحفية، أن آر بي لايبزيغ يحاول التعاقد مع المدرب الهولندي، الذي يعد الخيار الأفضل للشياطين الحمر لتولي المسؤولية منذ بداية الموسم المقبل عندما خلفًا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

ووفقًا لـ”صحيفة التلغراف الهولندية”، فإن آر بي لايبزيغ، مستعد للتعاقد مع إيرك تين هاغ، حيث يميل المدرب إلى رفض يونايتد للانضمام إلى فريق البوندسليجا، في الموسم الجديد.

ويسعى لايبزيغ للحصول على المركز الثالث في الدوري الألماني، ويأمل في سد الفجوة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في السنوات المقبلة، كما أنه بإمكانهم إغراء تين هاج ليكون جزءًا من مشروعهم.

ويستطيعون تقديم كرة قدم جيدة في دوري أبطال أوروبا، حيث يقال إن لايبزيغ مستعد لدفع تعويض أياكس بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات المدير الفني الهولندي تين هاغ.

تين هاغ يرفض الرد على الشائعات:

وكان الشياطين الحمر على وشك الانتهاء من ملف تين هاغ بعد الانتهاء من المفاوضات الإدارية، ولكن مطحنة الشائعات أصابت الهولندي بالإحباط، ورفض الحديث عن مستقبله القادم خلفًا لـ أياكس الهولندي.

ورفض تين هاغ التعليق على الشائعات، أصر على أن يطرح الصحفيون أسئلة حول المباريات، قائلًا في تصريحات نقلها موقع “إي إس بي إن”: “نحن مشغولون بالتدريب والمباريات، وبهذه الطريقة تحافظ على التركيز عليه”.

وتحدث مدرب أياكس الهولندي، عن مفاوضات العقد القادم، قائلًا: “أريد أن أتحدث عن اللعبة وليس عن أشياء أخرى وما إذا كنت قد أجريت مفاوضات أم لا، ولن أعلق على الشائعات، أما أسئلة حول اللعبة أو أذهب إلى الداخل”.