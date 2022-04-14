عقدت لجنة الاعتكاف بالمسجد النبوي اجتماعًا برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية ورئيس لجنة الاعتكاف بالمسجد النبوي عبدالله بن حطاب الحنيني لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالاعتكاف وإعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح الحنيني أن التسجيل لهذا العام ١٤٤٣هـ سيكون متاحًا إلكترونيًا للرجال والنساء عبر تطبيق (زائرون) وسيحصل الزائر على تصريح الاعتكاف مباشرة بعد اكتمال التسجيل.

تجهيز مواقع الاعتكاف:

وأضاف أنه جرى تجهيز موقع الاعتكاف للرجال في السطح الغربي من المسجد النبوي وللنساء بالقسم الغربي مع توفير جميع التسهيلات والتجهيزات للمعتكفين، وجميع الخدمات التي تشمل السقيا والنظافة وغيرها، وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، اهتمت لجنة الاعتكاف بالجانب التوجيهي والإرشادي، حيث جرى التنسيق لمحاضرات بعدة لغات للمعتكفين.

وحث الحنيني المعتكفين على التعاون مع القائمين على تقديم الخدمات والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاعتكاف، مشيراً إلى أن هناك لجانًا تعمل على مدار الساعة لمتابعة ما يقدم من خدمات للمعتكفين لتحقيق الراحة والطمأنينة في هذه الشعيرة والسنة النبوية، التي يبدأ التسجيل الإلكتروني بها ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ ١٧ / ٩/ ١٤٤٣هـ.