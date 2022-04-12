حسمت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل بشأن القضية المنظورة التي من شأنها أن تؤثر على ترتيب دوري الدرجة الثانية، عبر بيان رسمي مساء أمس الاثنين .

القرار النهائي لـ لجنة الانضباط والأخلاق:

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق لـ البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 7 إبريل 2022، بخصوص وجود إجراءات تختص بقضية منظورة لدى لجنة الانضباط والأخلاق قد تؤثر على ترتيب دوري الدرجة الثانية.

وتحدث البيان عن القضية المنظورة، قائلًا: “ورد للأمانة العامة بالاتحاد السعودي الاثنين خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق يفيد بالانتهاء من إجراءات التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية ودراسة كافة تفاصيل القضية، وبناءً على ما سبق قررت اللجنة إغلاق الإجراءات القضائية لعدم كفاية الأدلة المقدمة”.

وجاء القرار النهائي على النحو التالي: “بناء على ما انتهت إليه اللجنة بعدم وجود أي تأثير على ترتيب دوري الدرجة الثانية ستقوم لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد المواعيد الجديدة لمباريات الملحق والنهائي بدوري الدرجة الثانية”.

إيقاف مباريات الملحق:

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباريات الملحق والنهائي لدوري أندية الدرجة الثانية حتى انتهاء الإجراءات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.