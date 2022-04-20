على خير وبتوفيق من الله أتم المعتمرون صيام يومهم التاسع عشر من رمضان حيث حان موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:42 مساء بحسب تقويم أم القرى.

وقبيل الأذان رفع المعتمرون والمصلون والزوار أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل صومهم ويجعلهم من المقبولين في هذا الشهر الكريم.

وافترش المعتمرون أرض المسجد الحرام لتناول الإفطار كل حسب ما تيسر له على السفر الرمضانية التي عادت إلى الحرمين الشريفين بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.