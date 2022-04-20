على خير وبتوفيق من الله أتم المعتمرون صيام يومهم التاسع عشر من رمضان حيث حان موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:42 مساء بحسب تقويم أم القرى.
فيديو | #الحرم_المكي..
إفطار المعتمرين والمصلين في اليوم الـ 19 من شهر #رمضان#معتمرون_آمنون#الإخبارية pic.twitter.com/OgBQNWI08O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2022
وقبيل الأذان رفع المعتمرون والمصلون والزوار أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل صومهم ويجعلهم من المقبولين في هذا الشهر الكريم.
وافترش المعتمرون أرض المسجد الحرام لتناول الإفطار كل حسب ما تيسر له على السفر الرمضانية التي عادت إلى الحرمين الشريفين بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.
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