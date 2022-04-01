​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 4 محاولات لتهريب 1,505,813 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,5 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في شاحنات قدِمت للمملكة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم 4 أشخاص.

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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 1, 2022

كبتاجون في أرضية الشاحنة

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة عدد من الشاحنات عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون، مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها، عُثر على 250,000 حبة، كانت مُخبأةً في أرضية إحدى الشاحنات، في حين تم إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها 326.744 حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات.

طرق فنية للتهريب

وأضافت الهيئة أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب 618,604 حبات كبتاجون، كانت مخبأة بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب أخرى، تم فيها إخفاء 310,465 حبة كبتاجون في مخابئ أُعدت خصيصًا لغرض التهريب في شاحنة قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.