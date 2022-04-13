أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط محاولة تهريب 456,000 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد.

الداخلية : إحباط محاولة تهريب (456,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، والقبض على مستقبليها في #جدة و #الرياض.#الحرب_على_المخدرات#صحيفة_المواطن

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— صحيفة المواطن (@almowatennet) April 13, 2022

تفاصيل ضبط إمفيتامين مخدر

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (456,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، والقبض على مستقبليها، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.