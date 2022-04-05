ضبطت شرطة محافظة جدة متسولًا من جنسية عربية بحوزته مبلغ 2310 ريالات، وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق.

جهود مستمرة:

وتواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في جميع مناطق المملكة.

إحالة إلى التحقيق:

وأصدر الأمن العام، بيانًا، اليوم الثلاثاء، قال فيه: إن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

وحث بيان الأمن العام، على التبرع عبر الوسائل النظامية، حيث أطلقت المملكة العام الماضي، منصة ”إحسان“ الإلكترونية التي تتيح للراغبين التبرع عبر تطبيق المنصة على الهواتف الذكية واختيار الفئة أو الحالة التي يريدونها.

عقوبة رادعة:

ويتضمن نظام مكافحة التسول الذي بدأ العمل به في يناير الماضي، عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معًا، على كل من يُقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت.