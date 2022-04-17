وثق مقطع فيديو متداول لحظة تساقط الأمطار المصحوبة بحبات البرد قبل قليل على أحد رفيدة منطقة عسير.

أمطار مصحوبة بالبرد قبل قليل على أحد رفيدة منطقة #عسير

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تركي الزهراني pic.twitter.com/lTJOPDo1k8 — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) April 17, 2022

وكانت عدة مدن ومحافظات في منطقة عسير شهدت اليوم تساقط الأمطار الغزيرة التي سالت على أثرها الأودية والشعاب.

أمطار على الباحة ونجران

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.