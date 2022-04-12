وثق مقطع فيديو متداول لحظة جريان سيل وادي القاع جنوب بيشة بشدة بعد الأمطار التي شهدتها عدة مناطق اليوم الثلاثاء.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت والفديو

سيل وادي القاع جنوب بيشة الآن

عبر ابو حزام اليوم الثلاثاء 1443/9/11هـ pic.twitter.com/Pm1CfEu93d

— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 12, 2022

وفي المقطع الذي نشره خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني جرت المياه من المنحدرات وتدفقت بقوة ما يشير إلى غزارة الأمطار التي هطلت اليوم على بيشة.

تنبيه من طقس عسير

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، نجران، القصيم، حائل، الشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.