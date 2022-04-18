وثق مواطنون بالفيديو والصور لحظة جريان السيول في شقصان جنوبي الطائف بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين.

وتدفقت المياه بشدة وانهمرت من المرتفعات فيما لا تزال السماء مبلدة بالغيوم وتتزايد فرص هطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.