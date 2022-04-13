ألقى رجال الأمن القبض على متسول يمني يمارس التسول في موقف السيارات الخاصة بأحد المراكز التجارية .

مكافحة التسول مستمرة:

كما تم القبض على متسول آخر من الجنسية اليمنية حاملًا تقريرًا طبيًّا مزيفًا بهدف ابتزاز عواطف المارة. وفي وقت سابق تم القبض على متسول سعودي ادعى أنه لا يمتلك ثمن البنزين.

وجدد الأمن العام التأكيد على ملاحقة المتسولين في كافة مناطق المملكة ضمن الحملة المكبرة الشاملة التي تم إطلاقها مؤخرًا.