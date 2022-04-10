ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 99 مخالفًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

تفاصيل ضبط مخالفي نظام البيئة

فقد أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (80) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا و (28) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية الهندية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (2032) متنًا من الإبل و(1491) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

نقل الرمال وتجريف التربة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الصيد في أماكن محظورة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، وفي أماكن محظورة، بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وعثر بحوزتهم على (6) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية غازية، وبندقيتين هوائيتين، و(2702) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مواطنَين، ومواطن خليجي؛ لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير.