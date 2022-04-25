أعيد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، في الانتخابات الفرنسية 2022، الليلة، بعد أن هزم منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وسط مستويات إقبال منخفضة.

لحظة مؤثرة في الانتخابات الفرنسية 2022:

والتقطت عدسات المصورين، لحظة مؤثرة في الانتخابات الفرنسية 2022، وذلك فور أن علم إيمانويل ماكرون نتيجة الانتخابات، حيث لم يستطع تمالك فرحته وقبل رأس أول شخص طالته يداه، وكان عجوزًا بين مؤيديه الذين رشحوه للاستمرار في قصر الإليزيه.

وفاز ماكرون، من حزب الوسط والبالغ 44 عامًا، بنسبة 58.2% من الأصوات متغلبًا على لوبان، 53 عامًا، والتي حصدت 41.8%.

وبعد إعلان فوز ماكرون، هتفت الحشود قرب برج إيفيل قائلة: خمس سنوات أخرى، ذلك بينما قالت مارين، وهي تعترف بالهزيمة لأنصارها في مقر حملتها في باريس: كان من الممكن أن نشهد رياح الحرية العظيمة تجتاح هذا البلد، لكن الشعب الفرنسي قال خلاف ذلك، ومع ذلك يجب أن نفرح بأن الملايين صوتوا لصالحنا، وأود أن أشكرهم جميعًا مضيفة أن حزبها سيظل مؤازرًا لماكرون.

تهنئة رؤساء العالم لـ إيمانويل ماكرون:

وردًّا على النتيجة، غردت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلة: عزيزي إيمانويل ماكرون، تهانينا على إعادة انتخابك رئيسًا للجمهورية، إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الممتاز، معًا سنعمل على دفع فرنسا وأوروبا إلى الأمام.

وقال بوريس جونسون: تهانينا لإيمانويل ماكرون على إعادة انتخابك كرئيس لفرنسا، إن فرنسا من أقرب حلفائنا وأهمها، إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا بشأن القضايا الأكثر أهمية لبلدينا وللعالم.

وأضاف رئيس وزراء هولندا، مارك روته: تهانينا القلبية إلى إيمانويل ماكرون.