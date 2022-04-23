أعلن الكرملين، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيزور روسيا الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، في أول اجتماع بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

غوتيريس في روسيا الثلاثاء:

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيصل إلى موسكو الثلاثاء، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيستقبله أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

كما أكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام سيلتقي بوتين الأسبوع المقبل.

وكان غوتيريس قد بعث، الثلاثاء، برسالتين منفصلتين إلى بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب فيهما منهما استقباله في كل من موسكو وكييف.

ولا تزال زيارة أوكرانيا قيد التحضير، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

محادثة لمرة:

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريس وزيلينسكي منذ بدء الحرب، وقد تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 مارس.

كذلك، لم يرد بوتين على المكالمات الهاتفية لغوتيريس، ولم يتواصل معه منذ صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن “الغزو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة”.