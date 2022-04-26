أظهرت لقطات جوية الأجواء الجميلة في المسجد النبوي الذي يشهد تدفق الزوار من كافة أنحاء العالم خاصة خلال العشر الأواخر من رمضان.

وتظهر الصور الإقبال المتزايد من الزوار من مختلف دول العالم، وسط انسيابية وتنظيم مميز لحركة سير المركبات والمشاة.

المائدة الرمضانية في المسجد النبوي

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ممثلة بإدارة الثقافة الإبداعية أطلقت برنامج ” المائدة الرمضانية ” الذي يُعنى بإثراء ثقافة قاصدي المسجد الحرام من خلال استضافة عدد من أصحاب الفضيلة المختصين قبيل وقت الإفطار.

وأوضح وكيل إدارة الثقافة الإبداعية حسن الثبيتي أن هذا البرنامج يستمر بشكل يومي وهو ضمن مبادرة ” أثري ثقافتك في الحرم ” ويهدف إلى تذكير القاصدين بالله – عز وجل – ثم تغذيتهم وإثرائهم بمعالم المسجد الحرم.

ولفت الانتباه إلى أن هذه اللقاءات تسهم في إيصال الرسالة الثقافية للقاصدين لتعظيم هذا البيت الحرام وما يحويه من سمات بارزة كالكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل – عليهما السلام – وماء زمزم.