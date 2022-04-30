أظهرت لقطات جوية المسجد الحرام والأجواء الإيمانية والروحانية ليلة 29 رمضان، وهي ليلة ختم القرآن الكريم وسط حضور غفير من المصلين والمعتمرين والزوار.

أجواء روحانية:

أدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها مساء ليلة ختم القرآن في جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وبدرومه صلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر، في أجواء روحانية تحفها السكينة والاطمئنان حيث بدأت وفود الرحمن تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر.

السديس يؤم المصلين:

وأم المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.

أمان وراحة واطمئنان:

وتمكن قاصدو بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان وفي أجواء روحانية، وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما وفرته المملكة من خدمات، وما نفذته من مشروعات بإشراف ومتابعه القيادة الرشيدة.

تجنيد كامل الطاقة والإمكانات:

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن (29) من رمضان، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة حيث وفرت (400) موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين، وتوجيههم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة، إلى جانب تنظيم دخول مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة لهم.