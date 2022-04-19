أنهى المعتمرون والزوار وقاصدو البيت الحرام صوم اليوم الثامن عشر من رمضان وتناولوا الإفطار على السفر الرمضانية المعدة لذلك داخل الحرم المكي.

وابتهل المعتمرون والمصلون إلى الله قبل أذان المغرب يوم 18 رمضان داعين الله أن يقبل صيامهم وقيامهم وأن يجعلهم من عتقاء شهر رمضان.

2000 تصريح للسفر الرمضانية

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الدكتور عبدالرحمن السديس، أعلن في وقت سابق عن إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.