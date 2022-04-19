أنهى المعتمرون والزوار وقاصدو البيت الحرام صوم اليوم الثامن عشر من رمضان وتناولوا الإفطار على السفر الرمضانية المعدة لذلك داخل الحرم المكي.
فيديو | #الحرم_المكي..
إفطار المعتمرين والمصلين في اليوم الـ 18 من شهر #رمضان#معتمرون_آمنون#الإخبارية pic.twitter.com/iTAKmQmA9D
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2022
وابتهل المعتمرون والمصلون إلى الله قبل أذان المغرب يوم 18 رمضان داعين الله أن يقبل صيامهم وقيامهم وأن يجعلهم من عتقاء شهر رمضان.
2000 تصريح للسفر الرمضانية
وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الدكتور عبدالرحمن السديس، أعلن في وقت سابق عن إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.
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